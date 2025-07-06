Beylikdüzü'nde Skuter ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Yok

Beylikdüzü'nde Skuter ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Yok
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Beylikdüzü'nde U dönüşü yapan otomobile çarpan skuterın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada yaralanan kimse yok.

BEYLİKDÜZÜ'nde skuterla ilerleyen bir kişi, aynı anlarda U dönüşünün yasak olduğu yerden dönmeye çalışan otomobile çarptı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü U dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek istedi. Bu sırada karşı yönde seyir halinde olan skuterlı, dönüş için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle skuter yere düşerken, skuterı kullanan kişi ise savrulduktan sonra ayakta durmayı başarabildi. Korkutan kazada, şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün otomobilden iner inmez aracına baktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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