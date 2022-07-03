Beylikdüzü'nde sitelerin diyafonlarını çalan hırsız kamerada BEYLİKDÜZÜ'nde, farklı sitelerin görüntülü diyafonlarını çalan hırsız, gece bekçileri tarafından yakalandı. BEYLİKDÜZÜ'nde, farklı sitelerin görüntülü diyafonlarını çalan hırsız, gece bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde 30 Haziran gece saatlerinde yüzünde maske bulunan kişi, farklı sitelerdeki diyafonları, yanındaki aparatlarla sökerek çaldı. Devriye görevinde bulunan gece bekçilerinin takibine takılan şüpheli, 3 adet daha görüntülü diyafon çaldıktan sonra yakayı ele verdi. Bekçiler tarafından yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hırsızın çaldığı diyafonlar ise site yönetimlerine teslim edildi. Hırsızlık anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. "2 DAKİKADA 3 PANELİ SÖKTÜ" Diyafonların çalındığı sitelerden birinin yöneticisi olan Rıfat Aydın, "Sabah saatlerinde bir site sakini aradı. Diyafon panellerinin çalındığını söyledi. Gelip baktık, 3 panelimizin yerinden söküldüğünü gördük. Kamera kayıtlarına baktık. Çalan şüpheliyi de tespit ettik. Panellere bakmaya gittiğimizde gece bekçileri geldi. Onlar bize çalan kişinin yakalandığını söylediler. Biz de kayıtları alarak karakola gittik. Karakolda işlemleri tamamladık. Paneller bize teslim edildi. Daha önce de sabıkası olduğu söylendi. Farklı sitelerden de çalmış. Firmanın sistemi de çok güzel. Ancak çok kolay sökülüyor. 2 dakikada 3 paneli söktü" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Koruyucu Aile Günü Barış Mahallesi Beylikdüzü Güncel Haberler

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