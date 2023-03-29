BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde alacaklı olduğu arkadaşını silahla ateş ederek bacağından yaralayan Burakcan A., gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Sobet Sokak'da 11 Mart Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, Güray S. isimli kişi evinin önünde park halindeki aracına bineceği sırada, alacaklı olduğu öğrenilen arkadaşı Burakcan A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Kendisine borcu olan Güray S.'yi bacağından yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güray S. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan Burakcan A. polis ekipleri tarafından aynı gün, kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Güray S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisini vuran Burakcan A.'dan şikayetçi olmadı. Olay sonrası ifadesi alınan Burakcan A. da serbest bırakıldı. Yaşanan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.