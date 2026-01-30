Haberler

Beylikdüzü'nde silahla vurulan güvenlik görevlisi ağır yaralandı

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bir sitenin girişine düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi M.F.Ö. ağır yaralandı. Olayın şahsi bir husumet nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Beylikdüzü'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir sitenin güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişine kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, sitenin giriş kapısında görevli özel güvenlik personeli M.F.Ö'nün (48) ağır yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada olayın, M.F.Ö'nün şahsi bir husumetinden kaynaklandığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
500

