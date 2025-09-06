Haberler

Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde düzenlenen bir etkinlikte, işletme sahibi ile müşterileri arasında çıkan tartışma sonucunda silahlı kavga yaşandı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde parti, düğün, nişan ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yakuplu Mahallesi'nde iş yerinde düzenlenen etkinlikte, işletme sahibi ile bazı müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi, müşterilerden birini kurusıkı tabancayla elinden vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, silahlı kavga sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu

Çin'in First Lady'si fena bozuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.