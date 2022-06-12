BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında dükkanda silahlı kavga çıktı. Olay sonrasında Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Ş.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.C. ve S.C.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye gelen S.C.P (34) ve H.C.P'nin (38) üzerinde 1'i ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay sonrasında hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saray kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title