Beylikdüzü'nde Silahla Havaya Ateş Eden 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Beylikdüzü'nde, silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, sosyal medyada paylaşılan silahla ateş etme görüntüleriyle ilgili çalışma başlatıldı.
Görüntülerde 3 kişinin yaya olarak havaya silahla ateş ettikleri tespit edildi.
Şüpheli C.M. ile yaşı küçük Z.S. olayda kullanılan kurusıkı tabancayla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.