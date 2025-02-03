Beylikdüzü'nde Silahla Ateş Eden Zanlı Tutuklandı

Beylikdüzü'nde evde silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Marmara Mahallesi'nde dün bir ikametten silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan S.A. ve T.A. isimli şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 40 fişek ve 2,39 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmada şüphelilerden S.A'nın uyuşturucu etkisinde olduğu ve tabancayı bu nedenle ateşlediği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.