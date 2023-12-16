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Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, kadın yaralandı

16 Aralık 2023 18:49 Güncelleme: 18:50 Abone Ol

Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç yola devrildi. Yoldan geçen bir kadın ağacın üzerine düşerek yaralandı ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde olayın yaşandığı anlar yer alıyor.