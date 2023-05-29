Beylikdüzü'nde Seçim Coşkusu
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Beylikdüzü'nde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini konvoylarla, havai fişeklerle kutladı.
Beylikdüzü'nde seçim coşkusu
Vatandaşlar seçim sonuçlarını konvoylarla, havai fişeklerle kutladı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla halk sevinç gösterilerinde bulunuyor. Beylikdüzü'nde vatandaşlar seçim sonuçlarını halayla, havai fişek ve konvoylarla kutladı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel