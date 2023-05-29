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Beylikdüzü'nde Seçim Coşkusu

Güncel Haberler

Beylikdüzü'nde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini konvoylarla, havai fişeklerle kutladı.

Beylikdüzü'nde seçim coşkusu

Vatandaşlar seçim sonuçlarını konvoylarla, havai fişeklerle kutladı

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla halk sevinç gösterilerinde bulunuyor. Beylikdüzü'nde vatandaşlar seçim sonuçlarını halayla, havai fişek ve konvoylarla kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Beylikdüzü Güncel Haberler

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