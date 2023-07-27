Beylikdüzü'nde Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

Beylikdüzü'nde, bir sanayi sitesinde bulunan inşaat halindeki binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi'nde bir şantiyede inşaatı süren 3 katlı binanın üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.