Beylikdüzü'nde Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Beylikdüzü'nde, sanayi sitesinde bulunan inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan 65 bin metrekare alana kurulu şantiyede inşaatı süren 3 katlı binanın üst katındaki tahta kalıplar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle oluşan duman çevre semtlerden de görüldü.

Şantiyede kalan işçiler tahliye edilirken, tedbir amaçlı bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Binanın üst katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında binada hasar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.