Beylikdüzü'nde Sanayi Sitesi'nde Yangın

Beylikdüzü'nde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, sitenin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, yangın sırasında bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Görgü tanığı Orhan Balcı, yangın çıkan binanın ikinci katında bulunan bazı kişilerin itfaiye tarafından indirildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
