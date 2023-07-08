Beylikdüzü'nde Restoranda Yangın Çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir apartmanın zemin katında bulunan restoranda yangın çıktı.Yangın sırasında içeride olan müşteriler kendilerini dışarı atarken alevlerin büyümesi çevredeki esnafın müdahalesiyle engellendi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir restoranda çıktı. Alevleri fark eden müşteriler kendilerini dışarı attı. O sırada çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Alevler esnafın müdahalesiyle apartmana sıçramazken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Restoranda ise, maddi hasar meydana geldi.

'YANGINI FARK EDİNCE DIŞARI ÇIKTILAR"

Yangına müdahale edenlerden Hüseyin Kayıkçı, 'Esnaftan haber geldi yangın çıktığına dair. Biz de hemen yangın tüplerimizle müdahale ettik. İlk başta yayılmasını engelledik bayağı ama rüzgarın etkisiyle büyüdü alevler. İtfaiye gelince gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de bu arada doğalgaz ve elektrik kontaklarını kapattık. Şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. İçeride müşteriler vardı. Yangını fark edince dışarı çıktılar. Burası kuzu çevirme yapıyor. Muhtemelen yağların havalandırmayı tıkaması sonucu olabilir diye tahmin yürütüyorum " dedi. Fırat Baydağ ise, 'Duman çıkınca hemen buraya yöneldik. İtfaiye gelene kadar komşularımızın yangın tüpleriyle, yoldan geçen araçların yangın tüpleriyle büyümesini engelledik. O sırada itfaiye yetişti. Yoksa yayılıyordu. Yangını hemen kontrol altına aldı" ifadelerini kullandı. (DHA)