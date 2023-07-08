Beylikdüzü'nde Restoranda Yangın Çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir apartmanın zemin katında bulunan restoranda yangın çıktı.Yangın sırasında içeride olan müşteriler kendilerini dışarı atarken alevlerin büyümesi çevredeki esnafın müdahalesiyle engellendi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. haber geldi yangın çıktığına dair. Biz de hemen yangın tüplerimizle müdahale ettik. İlk başta yayılmasını engelledik bayağı ama rüzgarın etkisiyle büyüdü alevler. İtfaiye gelince gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de bu arada doğalgaz ve elektrik kontaklarını kapattık. Şu anda da söndürme çalışmaları devam ediyor. İçeride müşteriler vardı. Yangını fark edince dışarı çıktılar. Burası kuzu çevirme yapıyor. Muhtemelen yağların havalandırmayı tıkaması sonucu olabilir diye tahmin yürütüyorum " dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Beylikdüzü İtfaiye Güncel Haberler