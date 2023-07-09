Beylikdüzü'nde restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu

Müşteriler kendilerini can havliyle dışarı attı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dükkanda bulunan müşteriler kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnafın da müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan restoranda çıktı. Bir anda çıkan alevleri fark eden müşteriler kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnaf ise yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangına müdahale eden esnaf, ifaiye ekiplerine ihbarda bulunmayı ihmal etmedi. Olay yerine intikal eden ekipler restoranda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İş yerinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda hasar meydana geldi.

Alevleri görür görmez yangın tüpleri ile komşularına yardıma gittiklerini söyleyen esnaf Fırat Baydağ, "Kendim camdan gördüm. Kuzu çevirme tezgahının bir anda alevlenmesi ile yangın sıçradı. Yangının büyümesiyle burada esnaf arkadaşlarımız herkes dört koldan yangın söndürücülerle bir şekilde engellemeye çalıştık ama yine de durduramadık. Daha sonrasında itfaiyemiz yetişti. Duruma müdahil oldu. Diğer dükkanlara ve binanın yukarısına doğru sıçramadan çok şükür atlatmış olduk" dedi.