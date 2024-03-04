Beylikdüzü'nde Polislerin İhtarına Uymayan Motosiklete Yüksek Cezalar
Beylikdüzü'nde trafik denetimi sırasında polislerin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsüne toplam 43 bin 609 lira para cezası kesildi. Motosikletin ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira para cezası uygulandı.
Beylikdüzü'nde, trafik denetimi sırasında polislerin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsüne toplam 43 bin 609 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün Kavaklı Mahallesi'ndeki bir kavşaktaki trafik denetimleri sırasında aracının plakası ve kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü durdurulmak istendi.
Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, Mermerciler Sanayi Sitesi'nde kırmızı ışıkta geçtikten sonra izini kaybettirdi.
Güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda kimliği tespit edilen İ.E.A'nın Adnan Kahveci Mahallesi'nde oturduğu siteye giden polisler motosikletin bahçede olduğunu gördü.
İkametinde gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Hakkında işlem yapılan şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan, "abart egzoz" takmaktan, plakasız araç kullanmaktan, makas atmaktan, yayaya yol vermemekten, kırmızı ışık ihlalinden, "dur" ikazına uymamaktan toplam 43 bin 609 lira para cezası kesildi.
Motosikletin ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira para cezası uygulandı.