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Beylikdüzü'nde Polis Ekiplerine Kaçan Otomobilin Kırmızı Işık İhlali Anları Kamerada

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Beylikdüzü'nde denetim noktasına giren bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinden kaçtığı sırada kırmızı ışık ihlali de yapan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde denetim noktasına giren bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinden kaçtığı sırada kırmızı ışık ihlali de yapan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında polis ekipleri denetim yaptı. Önce denetim noktasına giren otomobil sürücüsü bir süre sonra yoluna devam etti. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı sırada kırmızı ışık ihlali de yaptı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, o anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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