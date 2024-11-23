Beylikdüzü'nde Plastik Fabrikasında Yangın Çikti

(İSTANBUL)- Beylikdüzü'nde plastik ev gereçleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrika yangınına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.