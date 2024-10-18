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Beylikdüzü'nde Park Halindeki TIR'da Yangın

Beylikdüzü'nde Park Halindeki TIR'da Yangın
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Beylikdüzü'nde park halindeki bir TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

BEYLİKDÜZÜ'nde park halindeki TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR'ın çekici bölümünün tamamını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde Ambarlı Liman Yolu'nda park halindeki TIR'da çıktı. İddiaya göre 21 AAY 60 plakalı TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, Avcılar istikametinde TIR'ı park etti. Kısa süre sonra TIR'ın far bölümünden duman çıktığını gören vatandaşlar Çelebioğlu'na haber verdi. Çevredekiler, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla yangına müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek TIR'ın çekici bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. TIR'ın şoförü Servet Çelebioğlu, "Bir anda alev aldı. Tüplerle, kovalarla müdahale ettik, söndürmeyi başaramadık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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