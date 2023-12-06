Beylikdüzü'nde Panelvan Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken alev alan panelvan, yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle E-5 yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken alev alan panelvan, yanarak kullanılamaz hale geldi.
E-5 Haramidere mevkisi yan yolda Edirne istikametine ilerleyen 34 HDN 319 plakalı panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürürken, panelvan kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle E-5 yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.