BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLLE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobilini, tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek, 3 kişinin yaralanmasına neden olan Talip Çakmak (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakuplu Mahallesi'nde 26 Temmuz'da iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında 34 DJV 835 plakalı otomobilin sürücüsü Talip Çakmak (34) otomobilini kaldırımda olan diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt(45), Eray Kurt (21) ve kavgayı ayırmak isteyen Tekin Güney'in (45) üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı Selami Kurt, Eray Kurt ve Tekin Güney yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt ve Tekin Güney'in ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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