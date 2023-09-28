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Beylikdüzü'nde Otomobilin Kaputunda İnsan Taşıyan Sürücüye Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde bir sürücü, otomobilin kaputunun üstünde insan taşıdığı gerekçesiyle 1781 lira para cezası aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti ve sürücüyü tespit etti.