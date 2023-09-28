Beylikdüzü'nde Otomobilin Kaputunda İnsan Taşıyan Sürücüye Cezai İşlem
Beylikdüzü'nde bir sürücü, otomobilin kaputunun üstünde insan taşıdığı gerekçesiyle 1781 lira para cezası aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti ve sürücüyü tespit etti.
Beylikdüzü'nde, otomobilin kaputunun üstünde insan taşıdığı belirlenen sürücüye 1781 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de Cumhuriyet Caddesi'nde gece saatlerinde bir aracın kaputunun üstünde insan taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin plakasından kimliği tespit edilen sürücü S.A. yakalandı.
S.A'ya çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 1781 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel