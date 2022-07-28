BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRMÜŞTÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA - Haberler

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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRMÜŞTÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRMÜŞTÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADAOğuzhan UYSAL-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde sürücünün, tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürerek, 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu dehşet anları kameraya yansıdı.

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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRMÜŞTÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

Oğuzhan UYSAL-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde sürücünün, tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürerek, 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Yeni ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntülerinde sürücünün otomobilini tartışma yaşadığı kişi ve yayaların üzerine sürdüğü dehşet anları yer alıyor. Görüntülerde, olay sonrasında yerde yatan kişiler de görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA Güncel Haberler

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