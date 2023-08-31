Beylikdüzü'nde Otomobile Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı

Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda otomobil sürücüsü Emre Bilaloğlu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI Oğuzhan CİN-Veysel TİMDUİSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeki otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobil sürücüsü Emre Bilaloğlu ağır yaralandı.

Olay, 18.30 sıralarında D-100 Karayolu, Cumhuriyet Mahallesi Mevkiinde yaşandı. Avcılar istikametine doğru seyir halindeki Emre Bilaloğlu'nun kullandığı 34 HLB 567 plakalı otomobile aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilaloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.