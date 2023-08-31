Beylikdüzü'nde Otomobile Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı
Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen başka bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Saldırı sonucunda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen başka bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde Topkapı yönüne giden Emre Bilaloğlu idaresindeki 34 HLB 567 plakalı otomobile, aynı istikamette seyreden başka bir araçtan ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan Bilaloğlu, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bilaloğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.