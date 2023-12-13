Beylikdüzü'nde Otomobil Yangınında Hasar Oluştu, E-5 Karayolunda Yoğunluk Yaşandı
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluşurken, E-5 kara yolunda yoğunluk yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde meydana gelen yangın nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluşurken, E-5 kara yolunda yoğunluk yaşandı.
E-5 kara yolu Güzelyurt mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 34 DOB 049 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobilde hasara yol açan yangın nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.