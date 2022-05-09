BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil sürücüsü, otomobilleriyle önünü kesen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde otomobil sürücüsü, otomobilleriyle önünü kesen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, caddede ilerleyen 34 SP 5691 plakalı otomobilin önü, içinde üç kişinin olduğu başka otomobille kesildi. Araçlarından inen üç kişiden biri, otomobil sürücüsüne silahla ateş etti. Sürücünün bacağından yaralanmasının ardından üç şüpheli otomobillilerine binerek uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title