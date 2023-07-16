Beylikdüzü'nde Oto Galerilere Saldırı

İLK GECE 5 İKİNCİ GECE 10 EL ATEŞ EDİLDİ

"BİZİM DÜŞMANIMIZ KİM DİYE DÜŞÜNDÜK"

"ASIL AMAÇLARI BİZ DEĞİL YAN KOMŞUMUZ"

Hamidi, "Gayet güzel çalışıyoruz. Yan komşumuz sonra bizi aradı 'geçmiş olsun' dedi. Bunu yapanlar size değil aslında bize gelecekti. Yanlışlıkla sizin şirkete gelip kurşun sıkmışlar dediler. Buraya da gelip kameraya baktılar. Sabah saat 6 gibi herkes buradan ayrıldı. Ertesi gün geldik biz zarar nedir diye, yaklaşık 30 bin lira zararımız oldu. Tekrar evimize gittik. Gece saat 3 gibi polis ekibi bizi aradı, motosikletli kişilerin şirkete kurşun sıkıp gittiğini söyledi. Buraya geldim. Bizim şirketin bir ismi var ama yan komşunun bir ismi yok, logo yok. Polis zannetmiş ki bizimle aynı şirket. Bu defa yan komşumuza 10 kurşun sıktılar. Asıl amaçları biz değil yan komşumuz için gelmişler ama yanlışlıkla bizim şirketi kurşunladılar. Açılışımız ertelenecek" diye konuştu.