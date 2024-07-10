Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Vira Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki geniş otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beylikdüzü'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vira Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki geniş otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 10 dönüm alanı etkileyen yangın, itfaiye görevlilerince yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın anı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.