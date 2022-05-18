BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Haberler

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BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ'nde emekli polis Hüdaverdi Öcal tarafından silahla vurulan Yeliz Kalkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde emekli polis Hüdaverdi Öcal tarafından silahla vurulan Yeliz Kalkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen Hüdaverdi Öcal, sokak ortasında tartıştığı Yeliz Kalkan'ı silahla vurarak öldürdü. Öcal, daha sonra intihar etti. Yeliz Kalkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Yeliz Kalkan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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