Beylikdüzü'nde Müzik Nedeniyle Çıkan Tartışma Arbedeye Dönüştü

BEYLİKDÜZÜ'nde iddiaya göre, iş yerinde akşam saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyen Esendal K. ve eşi Gamze K.'yi mahalle sakinleri zabıta ekiplerine şikayet etti. OIay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ettiği iddia edilen Esendal K. bu kez polis ekiplerine ihbar edildi. Şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis ekiplerine direnen Esendal K. kelepçelenerek karakola götürüldü. Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Esendal K. ve eşi Gamze K. çocuklarıyla birlikte otomobil camı değiştirilen dükkanda yüksek sesle müzik dinliyordu. Seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Esendal K. olay yerine gelen zabıta ekiplerine hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu. Bu kez olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine küfür eden Esendal K. fiziksel saldırılarına devam etti. Karakola götürülmek istenirken direnen Esendal K.'nin eşi Gamze K. ise, yaşananlara tepki göstererek, "Milletvekili adayı dersiniz" şeklinde konuştu. Yaşananlara şahit olan ailenin çocukları ağlamaya başladı. İddiaya göre, yaşanan arbede sırasında Esendal K. 3 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Ekiplerin, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi. Yere yatırılarak kelepçe takılan Esendal K. Beylikdüzü Polis Merkezi Amirliğine götürdü.