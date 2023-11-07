Beylikdüzü'nde motosikletli sürücü feci kaza geçirdi ve 14 gün sonra hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde motosikleti ile seyir halindeyken çarpıştığı aracın altında kalan 33 yaşındaki kuaför Hakan Şubatlıoğlu, 14 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Beylikdüzü'nde feci kaza kamerada: Motosikletli sürücü çarpıştığı otomobilin altında kaldı

14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikleti ile giderken çarpıştığı aracın altında kalan 33 yaşındaki kuaför Hakan Şubatlıoğlu,14 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Adamın aracın altında kalma anları güvenlik kamerasına da yansırken vatandaşların aracı kaldırıp sürükleyerek Şubatlıoğlu'nu çıkarma anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 23 Ekim Pazartesi Günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki kadın kuaförü Hakan Şubatlıoğlu, iş yerine yakın bir cadde de motosikleti ile seyir halindeyken ara caddeden çıkan binek bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şubatlıoğlu'nun motosikleti savrulurken kendisi ise aracın altında kaldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar ve sürücü genç adamın yardımına yetişti.

Aracı elleriyle kaldırarak çıkardılar

Altta kalan Şubatlıoğlu'nu çevredeki vatandaşların aracı kaldırıp çıkardı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerine gelen ambulans ile Şubatlıoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan adam, 14 gün sonunda hayatını kaybetti.

Olayı gören Ahmet Aslan isimli bir vatandaş, "Araba geliyordu motorcu onun sağından kırıp önüne geçmek istemişti. Bayağı bir hızlıydı. Araba sağa sinyal vermişti sağa girecekti. 1 buçuk 2 dakika arabanın altında kaldı. Motorcuyu çıkardılar sonra ambulans geldi" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Şubatlıoğlu'nun aracın altında kalma anları yer aldı.