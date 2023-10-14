Beylikdüzü'nde motosikletle kapkaç yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan 5 ayrı kapkaç olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, 153 iş yeri ve eve ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 3 zanlıyı Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelilerin kapkaç yöntemiyle ele geçirdikleri bazı eşyaları Küçükçekmece'de bir iş yeri çalışanına sattığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.E.A. ve B.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, U.M. serbest bırakıldı.