Beylikdüzü'nde Motosiklet Kazası: Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

BEYLİKDÜZÜ'nde 14 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Hakan Şubatlıoğlu(33) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şubatlıoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Ekim Pazartesi günü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle yolda ilerleyen Hakan Şubatlıoğlu'na (33), kavşaktan çıkış yapan bir otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle Hakan Şubatlıoğlu aracın altında kalırken, motosiklet yola savruldu. Şubatlıoğlu vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şubatlıoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. 14 gün yoğun bakımda kalan Şubatlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

8 KİŞİ ARABAYI KALDIRDIK

Aracın altından Şubatlıoğlu'nu çıkartanlardan biri olan Yavuz Uğraş, iki hafta önce, siyah bir araç seyir halindeyken diğer taraftan motor geldi. Biz dükkanda oturuyorduk. Dışardan inanılmaz bir ses geldi. Dışarıya çıktık insanlar birikmişti. Motorcu aracın altındaydı, 8 kişi arabayı kaldırdık. Altından ben çekip çıkardım arkadaşı. Bayağı kötü durumdaydı ambulansı çağırdık, ambulans hemen geldi hastaneye gönderdik. Durumu o zamanda çok iç açıcı değildi. Bugün kötü haberini aldık vefat etmiş dedi.