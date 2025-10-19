Haberler

Beylikdüzü'nde Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü A.A, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K. olay yerinden kaçtı, ancak 2 saat sonra polise teslim oldu.

Beylikdüzü'nde, otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde seyreden M.K. idaresindeki 34 NFS 112 plakalı otomobille A.A'nın (19) kullandığı 34 MLA 733 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü A.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise olay yerinde kaçarken aracı çevrede terk edilmiş halde bulundu.

Sürücü M.K., 2 saat sonra polis merkezine gelerek teslim oldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, defnedilmek üzere Bolu'ya götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.