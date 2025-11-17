Haberler

Beylikdüzü'nde Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Beylikdüzü'nde Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Beylikdüzü'nde otomobilin sola dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü çarpıştı ve savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

BEYLİKDÜZÜ'nde yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, sola dönüş yapmak içişn manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, önceki gün Adnan Kahveci Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü sokağa dönüş yapmak için kavşağı kullanan sürücü yavaşladı. Bu sırada hızla gelen Salih A. motosikletiyle araca hızla çarparak yola savruldu. Bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü Salih A. hafif yaralandı. Çevredekilerin yardım ettiği motosiklet sürücüsüne ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
