Beylikdüzü'nde minibüsün önünü keserek sürücüyü darp eden trafik magandası korku saçtı. Şoföre hakaretler ederek minibüse de vuran şahsın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

- Beylikdüzü'nde minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savuran maganda kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde minibüsün önünü keserek sürücüyü darp eden trafik magandası korku saçtı. Şoföre hakaretler ederek minibüse de vuran şahsın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5 yanyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, aracıyla seyir halindeki bir minibüsün önünü kesti. Minibüsün ön penceresine gelen şahıs, sürücüye hakaret etmeyi başladı. Şahsın sinirlenme sebebinin minibüs sürücünün yol ortasında yolcu alması olduğu iddia edilirken minibüs şoförü, kızgın şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Şoföre hakaretlerine devam eden şahıs, diğer yolcuların uyarısına aldırmadan sürücüye yumruk atmaya başladı. Bir süre daha vurmaya devam eden adam, minibüs sürücüsüne gitmesini söyledi. Kafasını pencereden uzaklaştıran şahıs bu sefer de araca vurmaya başladı. Minibüsteki vatandaşlar olanları korku ile izlerken olay şoförün olay yerinden gitmesi ile son buldu. Yaşanan anlar minibüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.