Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaşamını yitiren Ebru Heper'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü ve daha sonra memleketi Sivas'a gönderilecek.
Beylikdüzü'nde, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi ailesince teslim alındı.
Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 1 kişinin öldüğü, 54 kişinin ise yaralandığı kazada yaşamını yitiren Heper'in (37) cenazesinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan cenaze, Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü.
Heper'in cenazesinin saat 17.00'de buradan alınarak, memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel