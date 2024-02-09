Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp M. idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp M.'ye, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Eyüp M.'ye ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Eyüp M., doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel