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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı
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Beylikdüzü'nde bir metrobüs, yolcu almakta olan diğer bir metrobüse çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada, 23 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 22 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Öte yandan, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar garaja götürülecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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