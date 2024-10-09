Beylikdüzü'nde Medikal Fabrikada Yangın Çıktı
Beylikdüzü'nde bulunan bir medikal ürün imalatı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Beylikdüzü'nde medikal ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.