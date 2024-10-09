Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde Medikal Fabrikada Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde Medikal Fabrikada Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bulunan bir medikal ürün imalatı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Beylikdüzü'nde medikal ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Beylikdüzü Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Olaylar Güncel Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

Çevredekiler fark etmese Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Cem Öğretir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi Hakkında Merak Edilenler Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Cem Öğretir'e ne oldu? Cem Öğretir burun kanama VİDEOSU yayınlandı mı? Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok? Cem Öğretir hasta mı, neden burnu kanadı (ESRA EROL)? Giresunspor Viranşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Giresunspor Viranşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Kadınlar Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Pazartesi Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.