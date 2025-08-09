Beylikdüzü'nde Markette Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltında

İstanbul Beylikdüzü'nde bir markette kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.Z. adlı şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından gündeme geldi.

Beylikdüzü'nde, markette bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel taciz iddiasına ilişkin dün sosyal medyada video paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Yakuplu Mahallesi'ndeki bir markette kadının taciz edildiğini belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen A.Z'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
