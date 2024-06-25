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Beylikdüzü'nde lüks otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında, A.F.E. idaresindeki lüks otomobil takla atarak yolun kenarındaki otluk alana çıktı. Kazada sürücü ve yan koltuktaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Beylikdüzü'nde takla atan lüks otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.F.E. idaresindeki 34 RVA 17 plakalı lüks otomobil, Barış Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde kavşağa girdiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil yolun kenarındaki otluk alana çıkarak durabildi.

Kazada sürücü A.F.E. ile yan koltukta oturan H.T. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beylikdüzü İtfaiye trafik Otomobil Güncel Haberler

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