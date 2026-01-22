Haberler

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinin 14 Ocak'ta kurşunlamasına ilişkin çalışma yürüttü.

Olayı 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
