Beylikdüzü'nde Kimyasal Maddeden Kaynaklı Bina Tahliyesi

Beylikdüzü'nde Kimyasal Maddeden Kaynaklı Bina Tahliyesi
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Beylikdüzü'nde 15 katlı bir bina, bodrum katındaki kimyasal maddeden kaynaklanan kokular nedeniyle tahliye edildi. Olayda bazı bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İSTNBUL Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinlerinden bazıları zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın, binanın su deposunda temizlik yapıldığı sırada meydana geldiği iddia edildi. Hastaneye götürülenler arasında itfaiye erlerinin de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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