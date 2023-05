Beylikdüzü'nde Kavga Edilen Kuzenlerin Arasında Kalmak İstemeyen Can Öcal Ağır Yaralandı

BEYLİKDÜZÜ'nde kavga eden kuzenlerini ayırmak isteyen Can Öcal, kavga sırasında kuzenlerini ezmek isteyen Sefa Öcal'ın aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzen olan Oğuzhan Öcal ve Sefa Öcal arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Öcal, Can Öcal'ı arayarak "Abi bizi öldürecekler" diyerek yardım istedi. Can Öcal ve kardeşleri kavgayı ayırmak istedikleri sırada, arabaya binen Sefa Öcal önce kavga ettiği kuzenleri Oğuzhan, Doğukan ve Caner Öcal'ın üzerine aracını sürerek kuzenlerini yaraladı, daha sonra arabanın çarptığı kuzenlerine bakmaya giden Can Öcal'ı geri geri gelerek aracın altına aldı. Aracın altında bir süre sürüklenen Can Öcal ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, Can, Oğuzhan, Doğukan ve Caner Öcal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Sefa Öcal gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Can Öcal "Oğuzhan Öcal beni aradı. Kuzeni Sefa Öcal ile kavga etmiş. Beni aradı, 'abi gel bunlar bizi öldürecekler' diye, bizim evin önüne geldiler. Yukarı çıktım ben de, çocuklar birbirleri ile kavga etmesinler diye, Sefa Öcal'ın yanında Salih Aslan diye bir çocuk vardı, onu ayırdım ben. Sefa, Doğukan, Oğuzhan kavga ediyorlardı. Sefa Öcal'ı ayırdım, aralarında biraz arbede oldu. Kavga ettiler. Sonra ben, Sefa Öcal'ı ayırdıktan sonra götürürken, Sefa hıncını alamadı arabaya bindi. ve Oğuzhan, Doğukan ve Caner Öcal'ın üzerine doğru arabayı sürdü, hatta çocukların koluna bacağına vurdu. Onları sakatladı. Sonra orada arabalara da vurdu. Kardeşimde oradaydı diye bakmaya gittim. O sırada arabayla geri geri geldiği sırada beni altına aldı. Altına aldıktan 1-2 saniye durdu, üzerimden geçti. Ayaklarımı zedeledi. Alacak verecek meselesi yok, onların kendi aralarındaki mesele. Doğukan, Sefa, Oğuzhan Öcal'ın kendi aralarındaki mesele, biz sadece orada bizi aradılar, 'abi gel abi bunlar bizi öldürecekler' diyerek yukarı çıktık ayırdım. Arabayla çocukların üzerine doğru sürüyor çocuklarda o sırada arabadan kaçınca diğer araçlara vuruyor. Bende onların yanına giderken o da arabayla geri geri gelirken beni altına aldı?? ifadelerini kullandı