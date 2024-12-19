Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu

Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakuplu Mahallesi'nde bir kaldırımda bulunan el bombası, polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. El bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombası bulundu.

Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları, bir süre inceleme yaptı.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
img

2 dakika için ülke değiştirdi
img

Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
img

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri

Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 46. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 19-20 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.