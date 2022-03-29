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Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi

Beylikdüzü'nde devrilen kağıt yüklü tırın şoförü yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde devrilen kağıt yüklü tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.G. idaresindeki 34 BZS 136 plakalı tır, Dolum Tesisleri Kavşağı Avcılar istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.G'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü, Avcılar, Güncel, Haberler

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