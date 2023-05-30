Beylikdüzü'nde kadın ve baldızını öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını öldüren Ferhat Boduroğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, kendisine ait bıçağı hedef gözetmeksizin kullanarak cinayeti işlediğini söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren daha sonra fotoğraflarını çekerek aile bireylerine atan Ferhat Boduroğlu, "Tezgahın üzerinde gördüğüm bıçağı hedef gözetmeksizin Vildan'a vurdum. Yukarı çıkıp Zehra'yı da bıçakladım. Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım" dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu getirilirken diğer sanık Arif Türkan ve kızkardeşiyle birlikte öldürülen Vildan Boduroğlu'nun ailesi katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"HAYATIMIN MAHVOLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN LARINI ÇEKTİM"

İDDİANAMEDEN